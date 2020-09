Milan-Novara 0-2: doppietta di Bellichi in pochi minuti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In questo momento a Milanello si sta svolgendo Milan-Novara, prima amichevole stagionale per la squadra di Stefano Pioli. La partita si disputerà sull’arco dei tre tempi da 20′ di gioco l’uno.

Nella prima frazione di gioco il Novara è in vantaggio per due reti a zero grazie alla doppietta di Bellicchi, che prima di testa, e poi di piede, ha battuto in pochi minuti Antonio Donnarumma. Subito titolare Zlatan Ibrahimovic, che ha già regalato qualche assist d’alta classe.

ECCO IL PROSSIMO ACQUISTO DEL MILAN >>>