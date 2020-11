Milan, non c’è solo Ibra: Kjaer e Saelemaekers sono fondamentali | News

Ultime Notizie Milan News: l’importanza di Kjaer e Saelemaekers

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su due giocatori importanti per la rosa del Milan. In tanti, giustamente, parlano di Zlatan Ibrahimovic, ma diversi elementi della rosa sono indispensabili per Stefano Pioli.

In questo caso ci riferiamo ad ad esempio Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers. Il primo sta guidando con leadership ed esperienza la difesa rossonera, mentre il secondo è fondamentale dal punto di vista tattico. Difficilmente Pioli ci rinuncia, soprattutto in big match come quello di domani contro il Napoli. A proposito di Napoli-Milan, ecco le probabili formazioni. VAI ALLA NOTIZIA>>>