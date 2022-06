Milan, Nocerino: “Ibrahimovic può aiutare ancora con la forza mentale”

Nocerino, che ha giocato nel Milan insieme a Ibrahimovic, ha parlato del futuro dell'attaccante. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Tre anni al Milan, divisi, per Antonio Nocerino, con 96 presenze e 13 gol, tra bassi e alti, che sono coincisi soprattutto col periodo in cui ha giocato insieme a Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981 che ancora oggi è in rossonero. Tutti si chiedono cosa farà Ibrahimovic nei prossimi mesi, ma la sua volontà è quella di continuare. Ai microfoni di Milan TV ha parlato proprio Nocerino, dando la propria opinione.