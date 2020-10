Milan News – Platini: “Il Fair Play Finanziario fatto per ridurre i debiti”

Ultime Notizie Milan: Platini sul Fair Play Finanziario

MILAN NEWS – Il Fair Play Finanziario è qualcosa che qualsiasi tifoso del Milan ormai conosce molto bene. È il motivo per cui i rossoneri sono stati esclusi dalle Coppe per due anni ed è il motivo per cui da ormai molti anni non si può spendere sul mercato. Proprio del FPF ha parlato Michel Platini, ex presidente UEFA, che lo ha introdotto, al Festival dello Sport della Gazzetta: “La storia del Manchester City non era una cosa di Fair Play Finanziario, ma dire cose non giuste. Era una cosa disciplinare. Il FPF lo abbiamo fatto per ridurre i debiti dei club. Dopo si sono aggiunte cose non obbligatorie che si possono togliere facilmente. I debiti dei club sono scesi e meno male, perchè con il Covid-19 sarebbe falliti”.

