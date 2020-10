Milan News – Nazionali, l’altro ieri ci sono stati squilli rossoneri

Ultime Notizie Milan: squilli rossoneri in Nazionale

MILAN NEWS – Il primo giovedì della sosta ha regalato notizie in serie, e importanti, ai tifosi rossoneri. Dopo le buone prove con il Milan, Brahim Díaz ha segnato una doppietta con la maglia della nazionale spagnola Under 21 contro le Fær Øer. I 255 minuti di gioco sostenuti in rossonero sia in campionato che in Europa League hanno consentito al giovane talento di presentarsi brillante all’appuntamento europeo e in campo ne ha raccolto i frutti.

Anche Rade Krunić ha fatto gol. E lo ha fatto dopo che la società rossonera, nel briefing con i media di fine mercato, ha ribadito di avergli voluto dare fiducia, visto che nella scorsa stagione era stato appiedato da tre gravi infortuni.

La Bosnia ed Erzegovina non è riuscita a passare il turno contro l’Irlanda del Nord e questo è certamente un peccato per Krunić, ma il gol come prima risposta alla fiducia manifestata in pubblico dalla società nei suoi confronti è stata una buona cosa.

A tutto Milan invece la partita tra Belgio e Costa d’Avorio: Alexis Saelemaekers ha fornito a Batshuayi la palla che l’attaccante ha prima sparato addosso al portiere e poi ha spinto in rete sulla respinta per il momentaneo vantaggio belga, mentre Franck Kessie ha messo a segno il gol del definitivo pareggio su calcio di rigore. Perfetta l’esecuzione del penalty, palla da una parte e portiere dall’altra.

Fonte: acmilan.com

