Milan News – Baroni: “Togliere le 5 sostituzioni sarebbe un errore”

Ultime Notizie AC Milan: Baroni sulle cinque sostituzioni

MILAN NEWS – Dopo il lockdown, visto il fitto calendario e la condizione fisica non ottimale, sono state introdotte le cinque sostituzioni, che da quest’anno saranno presenti anche nelle competizioni europee e che hanno fatto molto comodo al Milan di Stefano Pioli. Di questo ha parlato Marco Baroni, ex allenatore, ai microfoni di TMW Radio. Ecco cosa ha detto: “La vedo come una risorsa, gli allenatori stessi man mano miglioreranno nella gestione dei cambi. Tornare indietro sarebbe un errore, anche perché alla lunga la possibilità di dare maggior spazio è assolutamente positiva, al di là della necessità del Covid”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>