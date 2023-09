Milan, sollievo per Maignan ma solo un punto contro Tonali. Su Pioli …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 20 settembre 2023. E non poteva essere altrimenti, visto che ieri sera il Diavolo ha debuttato nella prima giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Tra 'rumors' di mercato futuro e notizie dall'infermeria, poi, vediamo qui le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.