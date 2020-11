Milan, nessuno come Ibra dal post-lockdown a oggi: la statistica | News

Milan, nessuno come Ibrahimovic nel post-lockdown

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In molti avevano sollevato dubbi sulla bontà dell’operazione Ibrahimovic lo scorso gennaio. La dirigenza del Milan, per fronteggiare una crisi di risultati culminata con lo 0-5 in casa dell’Atalanta, decide di far ritornare l’attaccante svedese, reduce dall’esperienza con i Los Angeles Galaxy. L’età avanzata e il livello minore del campionato americano, nel quale Zlatan ha giocato per un anno e mezzo, erano dei fattori di certo da considerare ma, per Paolo Maldini e Zvonimir Boban, la personalità era la dote principale su cui puntare.

Oltre alla personalità, però, Ibra ci ha messo anche tanti gol e assist. Dal post-lockdwon fino ad oggi, infatti, nessun giocatore ha fatto meglio del numero 11 rossonero, che ha preso parte a ben 19 gol in Serie A (14 gol e 5 assist).

