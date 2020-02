Milan, nessuna reazione social post-derby: testa bassa e lavorare

NEWS MILAN – Nessun post sui social da parte dei giocatori del Milan dopo la sconfitta bruciante nel derby contro l’Inter. Una scelta precisa, magari presa di comune accordo tra tutti i calciatori nello spogliatoio. O semplicemente una decisione privata, che tutti hanno condiviso personalmente. A noi, personalmente, sembra una presa di posizione “saggia”, se così possiamo definirla. Ridurre l’utilizzo, in particolare nelle disfatte, è il miglior modo per evitare di dare adito a polemiche e possibilmente anche insulti.

In questa stagione è la prima volta che si registra una tale situazione. Anche in caso di sconfitta, altre volte erano apparse foto, messaggi o simili. Questa volta no. Gli impegni ravvicinati impediscono di rimuginare e pubblicare post di rammarico o altro. Oggi il Milan è tornato subito a lavoro a Milanello, a testa bassa e con la massima concentrazione verso il prossimo impegno. Giovedì c’è la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, semifinale d’andata. Ancora una volta i tifosi rossoneri hanno risposto presente, e affolleranno gli spalti di San Siro.

Ora si aspetta una risposta convinente dai giocatori sul campo. Mettere da parte la delusione per il derby, e sfruttare la rabbia e la delusione accumulata a proprio favore. Intanto oggi il giornalista Carlo Pellegatti ha attaccato la società, con un messaggio forte e chiaro: continua a leggere >>>

