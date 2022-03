Milan, nessun problema coi rossoneri se Elliott compra il Chelsea: i dettagli

Il fondo statunitense, proprietario del Milan, sta pensando di acquistare alcune quote anche nel club inglese. Ecco le ultime a riguardo.

Nel corso della mattinata i tifosi del Milan hanno letto che Elliott, proprietario del club rossonero, potrebbe entrare a far parte del Chelsea, che sta cambiando proprietà. Tra le regole della UEFA c'è anche l'impossibilità che due squadre con lo stesso proprietario siano sorteggiate contro in una competizione continentale. Elliott dovrebbe sostenere la proposta di acquisto del Chelsea da parte di Nick Candy, ma secondo quanto riporta Calcio&Finanza gli addetti ai lavori hanno affermato però che in questo caso non ci sarebbero problemi, perché la partecipazione di Elliott nel club inglese sarebbe trascurabile. Milan che è totalmente di proprietà del fondo, mentre nel Chelsea sarebbe solo una minoranza. Intanto il Milan è stato precursore in una scelta societari >>>