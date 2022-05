Milan, nell’Atalanta si ferma Zapata. Le ultime

Zapata, attaccante nerazzurro, oggi ha saltato la partita per un piccolo problema fisico. La prossima partita sarà Milan-Alatanta

La prossima settimana il Milan affronterà l'Atalanta in casa e i bergamaschi oggi hanno dovuto fare a meno di Duvan Zapata, attaccante colombiano classe 1991. Questo non ha impedito alla squadra nerazzurra di ottenere una vittoria, ma Giampiero Gasperini non l'ha neanche convocato. Il motivo è un affaticamento muscolare accusato nei giorni scorsi e che l'ha costretto ad allenarsi a parte per tutta la settimana.