Milan in Nazionale: ecco chi ha giocato nella serata di ieri

(fonte:acmilan.com) - Una serata di verdetti. Venerdì è cominciata per davvero, dopo la non partecipazione di Pellegrino in Argentina-Paraguay 1-0 (qualificazioni al Mondiale 2026), la girandola degli impegni dei rossoneri in Nazionale. La Francia, battendo l'Olanda, ha strappato il pass ufficiale per l'Europeo in programma il prossimo giugno-luglio grazie ai 18 punti in sei giornate. Maignan, Hernández e Giroud hanno partecipato da protagonisti al 2-1 di Amsterdam: impiego pieno per Mike e Theo, invece per Olivier spazio verso la metà della ripresa. Di fronte avevano un avversario speciale come Reijnders, compagno nel Milan e in campo dall'inizio alla fine nell'atipica posizione di esterno d'attacco.