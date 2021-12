Milan-Napoli, Pioli e la maledizione Spalletti: due esoneri e zero vittorie

Dopo il pareggio in extremis contro l’Udinese, il Milan è chiamato ad una risposta immediata per ritrovare la vittoria in campionato. Ma non sarà semplice dal momento che il prossimo avversario sarà il Napoli. Ma c’è un altro...

Renato Panno

Dopo il pareggio in extremis contro l'Udinese, il Milan è chiamato ad una risposta immediata per ritrovare la vittoria in campionato. Ma non sarà semplice dal momento che il prossimo avversario sarà il Napoli. Ma c'è un altro elemento che potrebbe impedire ai rossoneri di superare di azzurri: una sorta di maledizione che riguarda Stefano Pioli e Luciano Spalletti. Come sottolinea 'Gazzetta.it', infatti, l'allenatore del Milan non ha mai vinto in carriera contro il suo collega (3 pareggi e 7 sconfitte).

Il primo incrocio risale al 2006. Pioli allena il Parma e Spalletti la Roma. Tra le due squadre non c'è partita, tant'è che il tecnico toscano riesce ad avere la meglio con un secco 4-0. L'11 febbraio 2007, la sconfitta per 3-0 costa a Pioli la panchina parmense. E non sarà nemmeno l'ultima volta. Il 3 aprile del 2016 Pioli allena la Lazio. In occasione di un derby di Roma, un altro poker subìto lo costringe nuovamente all'esonero. Se non è una maledizione poco ci manca. Sarà finalmente arrivato il momento di spezzarla?