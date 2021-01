Milan, Nani: “Acquisti perfetti. Scudetto? Se a gennaio sei primo…”

Milan, ecco l’opinione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il dirigente sportivo Gianluca Nani, ai microfoni di ‘TMW Radio’, ha fatto il punto sugli acquisti rossoneri e non solo. Queste le dichiarazioni:

Mandzukic e Meite più forse Tomori: il Milan vuole vincere lo Scudetto?

"Lo sanno anche loro, vanno fatti solo i complimenti per la politica e il campionato che stanno portando avanti. Ricordo le pressioni cui era sottoposto Pioli, e non è facile stare sereni: lui in silenzio, lavorando, ha cominciato a vincere e ormai lo stanno facendo da tutto un anno. Se a gennaio ti trovi primo in classifica, per quanto sia giusto non mettere pressioni, non puoi che essere una candidata al campionato, se non anche la numero uno. Gli acquisti sono perfetti per quello che cerca Pioli, e questo non può far altro che aumentare le loro chance. Anche se a gennaio è sempre un'insidia perché non c'è tempo, devi adattarti a una realtà che già esiste, e se è un meccanismo che funziona bene bisogna stare attenti".