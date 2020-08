Milan, muscoli e qualità: il centrocampo del futuro con Bakayoko e Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Piano piano il centrocampo del Milan in vista della prossima stagione sta prendendo forma. Dopo aver tolto dal mercato sia Ismael Bennacer che Franck Kessie, la dirigenza rossonera sta puntando con decisione Sandro Tonali del Brescia e Tiémoué Bakayoko del Chelsea. Le trattative per quelli che dovrebbero essere i due nuovi innesti sono in fase avanzata, e Paolo Maldini spera di chiuderle entrambe entro una settimana.

AFFARE DOPPIO

Se il Milan dovesse portare a termine gli acquisti di Tonali e Bakayoko, regalerebbe a mister Stefano Pioli un doppio affare che farebbe fare il salto di qualità alla mediana della squadra. Per il centrocampista del Brescia, il Diavolo sembra aver superato l’Inter nella trattativa con Massimo Cellino. In questo, ha giocato un ruolo decisivo proprio l’ex capitano del Milan, Maldini. Il francese invece, più volte ha mostrato interesse a tornare in rossonero. La società sta facendo di tutto per accontentarlo. Entrambe le trattative sono impostate su un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

ABBONDANZA

Se dovessero arrivare sia Tonali che Bakayoko, Pioli si ritroverebbe con un centrocampo ricco, non solo numericamente, ma anche a livello di muscoli e qualità. L’abbondanza che è mancata nella passata stagione (causa troppi problemi fisici di Rade Krunic, Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura), non sarebbe più un problema, dato che è tornato in rossonero anche Tommaso Pobega che l’anno scorso si è ben distinto nel Pordenone. Nel 4-2-3-1 che il Milan continuerà ad usare, Pioli avrà l’imbarazzo della scelta, e potrà creare svariate coppie di mediani a seconda delle caratteristiche della squadra che avrà di fronte. Il Milan si ritroverebbe con Bennacer, Kessie, Tonali, Bakayoko e Pobega. In 5 per due posti. In questo caso, Rade Krunic finirebbe dritto dritto fra coloro che non fanno più parte del progetto, e dunque verrebbe ceduto.

