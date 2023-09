Milan, vittoria per Musah e Pulisic: pari per la Svizzera di Okafor

( fonte:acmilan.com ) - Cinque i rossoneri coinvolti negli impegni delle proprie selezioni nazionali nella serata di sabato 9 settembre. Sugli scudi gli Stati Uniti d'America di Christian Pulisic e Yunus Musah , in campo per tutta la durata dell'incontro e protagonisti del 3-0 sull'Uzbekistan in amichevole. Il numero 11 rossonero ha sigillato il punteggio trasformando un calcio di rigore in pieno recupero, allargando il passivo dopo le reti di Weah e Pepi. Pareggio esterno, invece, per la Svizzera di Okafor nel Gruppo I di qualificazioni a Euro 2024 . Gli elvetici hanno impattato 2-2 sul campo del Kosovo, mantenendo la vetta a quota 11 punti in 5 gare, e Noah è subentrato nel finale ( 84' ).

Non sono scesi in campo, invece, i due centrali rossoneri Tomori e Thiaw. L'Inghilterra di Fik non è andata oltre il pari contro l'Ucraina (1-1) nel match valido per la quinta giornata del Girone C, lo stesso dell'Italia, mentre la Germania di Malick ha ceduto il passo al Giappone (1-4) in amichevole.