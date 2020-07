Milan, Musacchio sta continuando le cure a Barcellona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato da Tuttosport questa mattina, Mateo Musacchio sta continuando le cure alla caviglia a Barcellona. Operato un mese fa in Catalogna in artroscopia alla caviglia sinistra dal professor Ramon Cugat, il difensore argentino si trova ancora in Spagna dove sta continuando il suo percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimati in ancora 3 mesi prima dell’effettivo ritorno in campo.

