Milan, multato Maldini: il motivo della sanzione disciplinare

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, Andrea Romeo, team manager del Milan e la stessa società rossonera hanno preso una multa dalla Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.).

Milan, Maldini multato: il motivo

Maldini e Romeo multati di 9mila euro ciascuno; il Milan, invece, ha ricevuto 3mila euro di multa. La Procura Federale della F.I.G.C. ha inflitto queste sanzioni in seguito a quanto accaduto lo scorso 4 luglio, in occasione di Lazio-Milan 0-3, gara dello scorso campionato.

Milan, Maldini e Romeo non hanno rispettato le norme anti CoVid_19

Le sanzioni sono diventate ufficiali con un comunicato del 26 agosto scorso che ‘Calcio & Finanza‘ ha scovato nella mattinata odierna. Maldini ha rimediato la sua multa poiché è entrato nello spogliatoio degli arbitri designati per la partita (vietato dal regolamento) intrattenendo un colloquio con il direttore di gara non indossando la mascherina, come da norme per la prevenzione della diffusione del CoVid_19.

Milan multato per responsabilità oggettiva sui propri tesserati

Medesima motivazione per la multa di Romeo. La multa del Milan, invece, è stata comminata per responsabilità oggettiva, in quanto Maldini e Romeo sono tesserati del club rossonero.