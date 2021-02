Milan, morta la mamma di Ronaldinho: il pensiero del club

Il pensiero del Milan per Ronaldinho

Giornata triste per Ronaldinho. Il brasiliano, ex Milan, ha perso la mamma. Un dolore forte per l’ex numero 80 rossonero, che era molto legato a sua madre. La donna è morta di Covid-19. Era ammalata da tempo, ma si è aggravata progressivamente. Aveva 71 anni. Ovviamente tutto il mondo del calcio si è stretto vicino a Ronaldinho, che in segno di lutto ha eliminato tutte le foto dai propri profili social. Anche il Milan ha voluto farsi sentire vicino al suo ex campione, con un messaggio pubblicato sul profilo Twitter brasiliano del club. Ecco il tweet.

