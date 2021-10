Milan, Montolivo: “Grande segnale di forza rimettere in piedi la partita”

Montolivo, ex capitano del Milan, ha commentato la vittoria rossonera di ieri. Parole d'elogio per lui. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Una grande vittoria quella di ieri per il Milan, che ha lanciato un grande segnale, come sottolinea Riccardo Montolivo, ex capitano rossonero. Oggi è un opinionista su DAZN e proprio sulla piattaforma in streaming ha commentato il successo milanista, sottolineando come non fosse facile e come sia un chiaro segnale: "È stata una prova di forza. Il Milan aveva tanti problemi, tanti infortuni. Alla fine bene Samu Castillejo, anche gli abbracci dei ragazzi nei suoi confronti. In questi primi mesi è stato un po' penalizzato. La condizione psicologica del Milan al 2-0 del Verona era complicata, rimettere in piedi questa partita è stato un grande segnale di forza".