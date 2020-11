ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, ha parlato del momento del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Ibrahimovic sta facendo cose straordinarie. Ma ad avere la meglio è il lavoro di squadra. Non si sa dove potrà arrivare. Ma Elliott in questi anni ha investito tanto, il Milan deve arrivare almeno tra le prime quattro”.

