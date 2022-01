Milan, Mino Raiola in terapia intensiva ma lo staff tranquillizza

Una settimana fa Mino Raiola, agente di due giocatori del Milan, si era sottoposto a un'operazione programmata. Ora arrivano notizie diverse.

Pare infatti che Mino Raiola sia ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare. Dopo l'intervento di otto giorni fa il suo staff aveva rasserenato tutti, così come lo stesso Alberto Zangrillo, primario dell'ospedale milanese e presidente del Genoa, che aveva confermato fosse un'operazione programmata da tempo. Ciò che si dice ora è però più preoccupante. In rossonero ci sono Zlatan Ibrahimovic, svedese classe 1981, e il capitano Alessio Romagnoli, classe 1995, che sono suoi giocatori. Lo staff di Mino Raiola ha comunque ribadito che si tratta di controlli programmati.