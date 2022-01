Milan, novità importanti di mercato: difensore e non solo

Tante notizie questa mattina sul Milan, con il mercato ancora una volta in primo piano ovviamente. Saranno giorni molto caldi i prossimi per quanto riguarda il difensore centrale. Sono emersi due nomi nuovi per la difesa, mentre si lavora anche per cercare di avere corsie preferenziali per il futuro. In particolare con il Torino, con un altro prestito ormai in arrivo. Nelle prossime schede tutte le notizie più importanti di questa mattina.