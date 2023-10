Milan, incontro tra tifosi e Pobega, Romero, Asllani e Zeroli: le info

Il numero di ingressi sarà limitato alle prime 50 persone che si presenteranno dalle ore 10:00 allo Store di via Aldo Rossi 8, con la possibilità di acquistare il giorno stesso maglie e accessori vari.

Per l'occasione, è prevista anche una iniziativa esclusiva dedicata ai cappellini della collezione New Era lanciata in estate. Dalle ore 11:00 alle ore 19:00 e senza limiti di ingresso, avrete l'opportunità di personalizzare il vostro cappellino applicando alcune patch speciali (iniziali, lettere, numeri) rendendolo così ancora più unico.

Per chi si recherà a Casa Milan, con o senza biglietto per il M&G, saranno come sempre aperti anche il Museo Mondo Milan, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per una visita nella storia del Club, e il Casa Milan Bistrot, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per una pausa nel cuore dell'universo rossonero". Scudetto, Champions e qualche curiosità: Milan, le parole di Musah >>>

