Milan, Mauro: “Pur soffrendo, la squadra di Pioli ha vinto”

Mauro, ex giocatore e opinionista, ha commentato la vittoria del Milan nell'ultima giornata. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Una vittoria non sporca, ma sofferta per il Milan nell'ultima giornata, come sottolinea Massimo Mauro ai microfoni di Radio 24. L'ex giocatore, ora opinionista, ha parlato dei rossoneri e non solo. Ha fatto il punto sui risultati e sulla prestazione delle tre grandi del calcio italiano. Tutte hanno faticato un po', ma tutte hanno portato a casa un risultato. Gli unici a non aver vinto sono i nerazzurri. Ecco dunque tutte le sue dichiarazioni: "Il Milan pur soffrendo ha vinto, la Juve è stata bravissima, l'Inter se l'è cavata, il pareggio ci stava, ma poi c'è quell'episodio che drammatizza la partita". Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>