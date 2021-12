Milan, Materazzi: “La favorita per lo Scudetto è l’Inter”

Materazzi, ex difensore nerazzurro, ha parlato della lotta per il titolo, considerando Milan e Napoli ancora in corsa. Le sue parole.

È stato una bandiera nerazzurra e rivale del Milan, oltre che Campione del Mondo nel 2006, Marco Materazzi, che ai microfoni del Mattino si è soffermato sulla lotta per il titolo. A suo avviso, per la vittoria dello Scudetto c'è una chiara favorita, la sua ex squadra. Tuttavia, non considera rossoneri e partenopei tagliati fuori dai giochi. Ecco le sue parole: "La favorita è ancora l'Inter, ma per la corsa al titolo non ci sono solo i nerazzurri. Il Milan è secondo a quattro punti e questo vuol dire che non è assolutamente fuori dai giochi. E poi ci metto anche il Napoli".