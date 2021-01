Milan, Martorelli: “Serve un calciatore per reparto. Su Gigio e Calha…”

Milan, l’opinione di Martorelli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato del mercato in entrata del Milan ma anche dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Queste le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Da tempo tutti abbiamo riconosciuto grandi meriti a Maldini e Massara. Però l’organico non è folto e la partita contro la Juve ne è stata una prova. Secondo me al Milan servirebbe un calciatore per reparto. Ibra non ha più trent’anni, l’età passa per tutti”.

Sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu

“Confido nella volontà di Donnarumma di rimanere. Sarebbe un atto di riconoscenza verso la società. Guadagna già soldi importanti. Farebbe una scelta anche di cuore. Spero rimanga. Può diventare una bandiera. Per Calhanoglu sarà una trattativa lunga. Ma quando tutti vogliono raggiungere lo stesso obiettivo prima o poi le volontà aiutano a trovare un’intesa”.

Calciomercato Milan: Brahim Díaz resta o va via? Il punto >>>