Milan, Martorelli: “Creato un futuro spendendo un terzo della Juventus”

Milan, l’opinione sui rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato del presente e del futuro del Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Hanno raggiunto equilibri fantastici. La dialettica sportiva Pioli-Massara-Maldini funziona, il tempo ha dato loro ragione: hanno creato sinergie straordinarie, il Milan di oggi non solo ha creato un presente ma getta le basi pure per il futuro. Spendendo un terzo della Juve e metà dell'Inter, ha dimostrato che con oculatezza e lungimiranza si possono ottenere risultati. La ciliegina sulla torta è Ibrahimovic, ma la squadra ha dimostrato di saper andare avanti e giocare bene anche senza di lui. C'è quell'autostima e fiducia in tutti che permette di fare a meno di un giocatore così straordinario".