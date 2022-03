Milan, Marco Bucciantini: “Rafael Leao deve rinnovare, è l’uomo in più”

Rafael Leao è al centro di voci di mercato, visto che il rinnovo col Milan non è arrivato. Ecco il parere a Radio Rossonera del giornalista.

Stefano Bressi

Da qualche giorno, il Milan è in testa alla classifica, trascinato anche da Rafael Leao, portoghese classe 1999 che però è ora al centro di voci di mercato. Il rinnovo tarda ad arrivare e le offerte non mancano. Di questo e delle prestazioni generali della squadra ha parlato Marco Bucciantini, noto giornalista, ai microfoni di Radio Rossonera: ecco le sue parole.

Se abbiamo visto il massimo del Milan: “Con il Napoli e l’Inter ha dato il massimo, ha tanto margine di miglioramento per i tanti giovani in rosa. Milan che è la squadra più consapevole, sapendo che ha dei limiti e che si rende conto quando deve soffrire. Delle 3 il Milan è la più consapevole di dover dare il massimo”.

Sull'interpretazione delle partite: “Penso sia l’interpretazione del momento. Davanti a certi avversari c’è più consapevolezza di dover stare uniti. Pioli ha bisogno di concentrazione massima da parte dai suoi e sta lavorando per questo. Milan che ha bisogno dei gol per iniziare bene le gare per mettere in discesa subito la partita”.

Parere su Rafael Leao: “Avevo ragione a dire che Rafael Leao è l’uomo in più del Milan, a Napoli con le sue accelerazioni ha messo in difficoltà la squadra di Spalletti: è un giocatore determinante perché quando le cose vanno bene è devastante, quando vanno male ha la personalità di prendere in mano la situazione”.

Sul mercato: “Maldini fa un mercato d’intelligenza, ammiro il fatto che non sia stato comprato nessun difensore a gennaio per mettere in mostra i gioielli che avevano preso”.

