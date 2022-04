Milan, Marchegiani: “Per lo Scudetto si deciderà in volata”

Marchegiani, ex portiere, ha parlato della lotta Scudetto che vede coinvolto il Milan: ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo.

Mancano ormai poche giornate alla fine del campionato e il Milan è in piena lotta per vincere lo Scudetto, di cui ha parlato Luca Marchegiani, ex portiere. Ecco le sue parole ai microfoni della Repubblica: "Abbiamo tre forti corridori all'ultimo chilometro, è chiaro che questa classica si risolverà in volata. Dunque, s'imporrà lo sprinter migliore. Nel calcio, lo sprinter è il ruolo dell'attaccante e io non vedo nessuno più guizzante di Osimhen adesso. Il campionato mi diverte, mi avvince, è un'equazione con l'incognita. Ce l'auguravamo. Qualcuno gioca anche bene: il Napoli, il Milan, a tratti l'Inter, a tratti la Lazio, l'Hellas Verona, il Torino, l'Atalanta, il Sassuolo, ma non posso dire che sia un campionato di alto livello".