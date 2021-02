Milan, Mandzukic a Milanello anche nel giorno di riposo: il motivo / News

Milan, la voglia di Mandzukic

Mario Mandzukic, attaccante del Milan, si è presentato a Milanello insieme ad altri suoi compagni di squadra anche nel giorno di riposo. Ecco il motivo svelato da Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport'; "Manduzkic vuole migliorare la sua condizione ed è tra i giocatori che si sta impegnando di più. Ragion per cui oggi nel giorno di riposo, quindi non facoltativo, il croato era presente a Milanello con Tomori, Calhanoglu e altri giocatori. Mandzukic sta facendo allenamenti supplementari per migliorare nella condizione, nell'intesa con i compagni e per farsi trovare pronto".