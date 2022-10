Milan, Maldini e Massara hanno accolto tifosi non vedenti e ipovedenti nel Museo

1 di 1

LA BELLA INIZIATIVA DEL MILAN

Museo Mondo Milan

Nell’ambito del programma “Il Milan per tutti”, promosso dal Club per garantire a tutti i suoi tifosi massima accessibilità ai propri spazi fisici e digitali, e in occasione del World Sight Day, AC Milan ha riservato ad alcuni speciali sostenitori rossoneri un’esperienza indimenticabile.

Cinquanta tra tifose e tifosi non vedenti e ipovedenti della Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano e dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano e i loro accompagnatori hanno infatti visitato in una forma del tutto inedita il Museo Mondo Milan, accolti dal Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e dal Direttore Sportivo Frederic Massara, che li hanno sorpresi dando loro il benvenuto e posando al loro fianco per le foto ricordo di rito.

La delegazione ha quindi effettuato un tour guidato del museo, camminando tra i cimeli più significativi della leggendaria storia del Club e ascoltando dalla voce dei campioni del passato i racconti dei più importanti successi rossoneri. Memorabilia e testimonianze che compongono un percorso unico, da vivere anche attraverso innovative esperienze digitali, narrazioni di un heritage straordinario che permette allo stesso tempo di interpretare e di sognare il Milan di oggi e quello di domani.

Nel corso della visita, in via del tutto eccezionale, la delegazione di ospiti ha potuto beneficiare dell’opportunità di toccare con mano una Coppa Campioni d’Italia e una Champions League, allestite appositamente in Sala Trofei per assicurare ai tifosi rossoneri non vedenti e ipovedenti un’esperienza tattile che mai avevano vissuto prima di quel momento.

Martino Roghi, CSR & Sustainability Manager di AC Milan, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver condiviso una parte tanto importante della vita del nostro Club, contenitore della storia rossonera, con i nostri tifosi. Il loro entusiasmo e il loro calore sono il motore del Milan, e giornate come queste ce lo ricordano. Continuiamo a impegnarci per garantire un Milan sempre più accessibile e inclusivo”.

“Lo sport è importante per tutti – ha dichiarato Alberto Piovani, Presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Milano – e per chi ha una disabilità lo è ancora di più. Il Milan in questo senso dimostra un’attenzione non comune nei nostri confronti e ci dà veramente tanto, non smetteremo mai di ringraziare il Club”.

“Oggi abbiamo respirato un Milan inclusivo – ha aggiunto Francesco Cusati, referente del programma “Il Milan per Tutti” per la Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano – che ci ha dato l’opportunità di vivere un’esperienza davvero indimenticabile. Avere la possibilità di toccare le coppe è stato molto emozionante, proprio come lo è vivere le partite allo stadio: tante persone si stanno avvicinando al calcio grazie a questo programma”.

La visita si inserisce infatti all’interno delle iniziative che costituiscono il programma “Il Milan per tutti”, grazie al quale tifose e tifosi non vedenti e ipovedenti sono ospitati in un settore riservato dello stadio durante ogni partita casalinga della Prima Squadra maschile e possono usufruire del servizio di audiodescrizione dedicato direttamente ai seggiolini assegnati oppure comodamente a casa propria attraverso gli home device Google e Amazon.

Il Museo Mondo Milan, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, ha registrato nell'ultima settimana quasi 5.000 visitatori: sabato tantissimi tifosi rossoneri e appassionati di sport hanno scelto di vivere l'esperienza pre-partita in vista di Milan-Juventus al Museo; domenica, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, a cui Museo Mondo Milan ha aderito, i giovani tifosi rossoneri hanno potuto avvicinarsi alla gloriosa storia del Club con un percorso a loro dedicato. Giornata record anche martedì, giorno della sfida di Champions League contro il Chelsea: tantissimi i visitatori nell'arco della giornata, inclusi quasi 500 ragazzi dei Milan Club di tutta Italia e di tutta Europa.