Milan, Maldini: “Giroud è un campione, professionista esemplare”

Sul Derby di ritorno dell'anno scorso e su Giroud che ha dimostrato il valore ai tifosi: "Partiamo da Giroud: è un campione. Punto e basta. Ha vinto il Mondiale, gioca ancora in Nazionale, un professionista esemplare. Con le sue caratteristiche. Ma la caratteristica principale di un campione è essere umile e uomo squadra, lavorando duro. Lui lo è. I campioni vengono fuori nei momenti difficili, come ha fatto lui. All'inizio ha avuto Covid e schiena, poi è uscito fuori come aspettavamo. Molti però sono arrivati a quella partita sapendo che quella era l'occasione, non ce n'erano altre. Quell'occasione poi apriva altre occasioni. Abbiamo trasmesso dentro che se ci sono momenti da cogliere vanno colti".