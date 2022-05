Milan, Maldini si scaglia contro Elliott e Gazidis. Parla anche Pioli

La notizia del giorno è certamente l'intervista di Paolo Maldini a 'La Gazzetta dello Sport'. Il direttore tecnico del Milan gioisce per lo scudetto vinto dalla sua squadra, ma lascia spazio anche per accendere una polemica contro Elliott e Ivan Gazidis. Stefano Pioli ha parlato ai colleghi spagnoli di 'AS', mentre Andrea Belotti continua ad aspettare il Milan prima di valutare al meglio il suo futuro. Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!