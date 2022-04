Milan, contatto Maldini-Dybala. Ecco l’alternativa a Renato Sanches

Diverse le notizie sul Milan in questa mattina del 13 aprile 2022. In primo piano c'è il calciomercato, con Maldini e Massara che cercano il colpo giusto. Attenzione anche alla suggestione relativa a Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus. Nuovo infortunio per Zlatan Ibrahimovic, che dovrà stare lontano dai campi di gioco per almeno 10 giorni. Ecco le notizie più importanti nelle prossime schede.