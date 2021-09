Milan, Maldini domani in amichevole con l’Italia Under 20

Domani il giovane Maldini, attaccante del Milan, sarà impegnato in amichevole con la Serbia con l'Italia Under 20. Le ultime.

Domani ci sarà un nuovo impegno per l'Italia Under 20 di Daniel Maldini, attaccante classe 2001 del Milan. Dopo aver ottenuto una vittoria contro la Polonia nel "Torneo 8 Nazioni", ora gli azzurrini sono attesi dalla Serbia, che sarà ospitata in un incontro amichevole a Castel Di Sangro. Presente anche domani Maldini, che ha già giocato nel match contro i pari età polacchi, vinto dalla formazione azzurra. Questo è sicuramente un anno di crescita per Daniel, che sta avendo anche più spazio con la prima squadra rossonera, sempre sotto lo sguardo vigile di papà Paolo Maldini in dirigenza. Non è mai facile con un cognome così pesante, ma ha le qualità per riuscirci.