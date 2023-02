Milan, i rientri di Maignan e Ibrahimovic. La questione stadio e Torreira

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, domenica 26 febbraio. Le probabili scelte di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini in vista del match tra il Diavolo e l'Atalanta, ma anche notizie di calciomercato. In aggiunta l'idea dell'Inter sulla questione stadio e rientri importanti tra i rossoneri. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.