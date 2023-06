Come riportato dalla Francia, sarebbe di nuovo un problema al polpaccio per il portiere del Milan Mike Maignan

Mike Maignan non dovrebbe giocare questa sera contro Gibilterra con la maglia della Francia (al suo posto tra i pali dovrebbe partire Brice Samba): come riferisce L'Equipe, il portiere francese del Milan ha infatti accusato ieri in allenamento un piccolo dolore muscolare al polpaccio. Anche RMC sport parla dello stesso problema. Proprio il polpaccio che lo ha tenuto fermo per mesi in questa stagione.