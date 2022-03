Milan, Maignan e Theo Hernandez convocati dalla Francia

Mike Maignan e Theo Hernandez, calciatori del Milan, sono stati convocati dalla Francia per le gare contro Costa D'Avorio e Sud Africa

Mike Maignan e Theo Hernandez, calciatori del Milan, sono stati convocati dalla Francia per le partite amichevoli contro Costa D'Avorio e Sud Africa. Giusto riconoscimento per i due giocatori, che stanno facendo molto bene in questa stagione con Stefano Pioli. Tra gli "italiani" convocato anche Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus. Ecco la lista completa.