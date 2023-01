Milan, anticipazioni sulle maglia da casa per il 2023/2024

La stagione in corso non è ancora terminata e mancano ancora la metà delle partite da disputarsi, ma già ci sono alcune anticipazioni circa la prossima annata. È stata infatti data un'anticipazione di quella che potrà essere la maglia da casa del Milan della stagione 2023/2024.

Milan, cambio di disegno nell'anticipazione della maglia da casa per il 2023/2024

Una maglia molto particolare, che non presenta le solite strisce rossonere in evidenza, ma le vede molto sfocate e coperte da dei disegni a V, che coprono quello che è il disegno tradizionale e che i tifosi del Milan sono stati abituati a vedere.