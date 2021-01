Milan, ma quale fortuna? Ecco il dato che fa riflettere | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli e la formazione tipo

MILAN NEWS – Uno dei luoghi comuni di questa annata calcistica è che il Milan sia una squadra fortunata. Tanti nel corso dei mesi hanno avuto dei dubbi sulla squadra rossonera, che però è riuscita sempre a sbalordire tutti, con i gol e con ottime prestazioni.

Ma come stanno veramente le cose? Non c’è solo il dato dei 14 legni colpiti dai rossoneri, ma anche un altro aspetto molto importante da sottolineare. E’ vero che tra coronavirus e infortunati tutte le squadre sono state penalizzate, ma il Milan fino a questo momento non ha mai avuto pace. Se consideriamo, infatti la formazione tipo del Milan, (Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic), scopriamo un qualcosa per certi versi incredibile.

Il Milan, in questa Serie A, ha schierato la sua formazione tipo solo in un’occasione. Quando? Nella partita Napoli-Milan del 22 novembre a San Paolo, con i rossoneri che hanno vinto 1 a 3 grazie alla doppietta di Ibrahimovic e il gol di Hauge. Inoltre solo in tre occasioni Pioli ha potuto schierare la stessa formazione dal primo minuto: G. Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic.

Insomma, se consideriamo Rafael Leao e Ante Rebic dello stesso livello, si può dire che solo in quattro occasioni il Milan ha potuto schierare la propria formazione al completo. Questa è un'ulteriore testimonianza di quanto sia meritato il primato della squadra di Stefano Pioli, anche se ovviamente c'è la seconda parte del campionato tutta da giocare.