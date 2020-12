Milan, ma quale dipendenza da Ibrahimovic. Ecco i numeri | News

Ultime Notizie Milan News: ma quale Ibrahimovic dipendenza

MILAN NEWS – Come scrive gazzetta.it, un fatto è ormai certo. Il Milan ha imparato a fare a meno anche di Zlatan Ibrahimovic, così come ha dimostrato la vittoria di ieri contro la Sampdoria. Lo svedese ovviamente manca per la personalità che trasmette ai suoi compagni di squadra, ma i numeri dicono il contrario, almeno per quanto concerne i gol fatti e i risultati.

Il Milan senza Ibrahimovic non ha mai perso. Nella stagione in corso, infatti, sono state disputate senza lo svedese 8 partite in cui sono state totalizzate 7 vittorie (compresa quella ai rigori contro il Rio Ave) e 1 pareggio. Da sottolineare inoltre il dato dei gol realizzati: 19, con una media d 2,3 reti a gara.

Eppure si diceva che nel Milan segnasse solo Ibrahimovic. Non è esattamente così. Pioli ha ideato una squadra in grado di andare in gol in tanti modi e con tanti giocatori. Ecco la classifica dei marcatori rossoneri senza Ibra in campo: Calhanoglu, con 4 centri, seguito da Kessie e Castillejo con 3, Brahim Diaz e Leao con 2, Hernandez, Romagnoli, Colombo, Saelemaekers e Hauge a quota uno. All’appello manca Ante Rebic, capocannoniere del Milan della scorsa stagione, ma che nelle ultime cinque uscite ha totalizzato 4 assist. Insomma, una cosa sembra chiara: Ibrahimovic può guarire con calma. Calciomercato Milan: occasione dalla Roma. Paolo Maldini alla finestra >>>