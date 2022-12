Milan-Lumezzane, Brahim Diaz assente: ecco la motivazione | PM NEWS

Il Milan ha giocato la sua prima amichevole nel corso di questa sosta imposta al campionato per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022. L'avversaria odierna è stato il Lumezzane, squadra che milita in Serie D e che per la prima volta nella storia affrontava i rossoneri. Nonostante un po' di fatica e una formazione rimaneggiata per forza di cose a causa dell'assenza dei nazionali, il Milan ha portato comunque a casa il successo. Nel 3-2 finale sono da segnalare le reti di Yacine Adli, Gabriele Alesi e Victor Eletu.