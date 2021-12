Milan, Lukaku: “Io mai rossonero o bianconero: in Italia solo all’Inter”

Arrivano altre dichiarazioni di Lukaku, che giura amore ai nerazzurri e chiude le porte a un mai ipotizzato futuro al Milan: le sue parole.

Nessuno mai ha chiesto a Romelu Lukaku , belga classe 1993, di trasferirsi al Milan o alla Juventus , ma lui ha voluto comunque chiarire che direbbe no. L'attaccante del Chelsea , scappato da un' Inter in crisi la scorsa estate, sembra essersi pentito. Ora implora perdono e per farsi amare di nuovo manda frecciatine alle rivali di sempre, anche se mai si è ipotizzato che potesse vestire altre maglie.

Ecco le sue parole a Sky: "Se in futuro queste due squadre bussassero alla mia porta non andrei mai, assolutamente. Prima dell'Inter c'era stato qualcosa con la Juventus, ci avevano provato, sì. Ma quando seppi che Conte sarebbe diventato l'allenatore dell'Inter... Mi arrabbiai un po' con il mio procuratore: sapeva che non volevo parlare con la Juve, perché in Italia c'è solo l'Inter per me, è sempre stato così. Ho parlato anche con loro perché non avevo ancora ricevuto l'offerta dell'Inter, ma quando ho saputo che Conte sarebbe diventato l'allenatore dell'Inter ho aspettato fino alla fine. È chiaro che in futuro, dovessi tornare in Italia, andrei all'Inter. Oppure tornerei all'Anderlecht".