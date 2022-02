Milan, Luis Alberto: “Vorrei tornare a vivere in Spagna”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, potrebbe partire in estate ed era stato accostato anche al Milan, ma è molto difficile.

Con l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, sembra che non ci sia più molto spazio per Luis Alberto, spagnolo classe 1992 che è stato così accostato anche al Milan per l'estate. L'addio al club biancoceleste è molto probabile, mentre più complicato vederlo in un altro club italiano e in particolare in rossonero. Niente sconti infatti: Luis Alberto costa almeno 32 milioni e soprattutto, ha un desiderio. Ne ha parlato così al canale Twitch Jijantes FC: "Lo dico da tantissimo tempo, vorrei tornare a vivere in Spagna, ho tanta voglia di tornare, vediamo se lo faró presto. Voglio tornare in Spagna per stare bene fisicamente e per divertirmi".