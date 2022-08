Milan, Lucchini: “La continuità e gli acquisti mirati stanno pagando”

Il campionato sta per iniziare e il Milan è Campione d'Italia in carica e quindi favorito, come sottolinea Stefano Lucchini, che è stato un difensore e ora è allenatore. Ha parlato ai microfoni di Sky, sottolineando i motivi per cui il Milan sta continuando a far bene e può confermarsi. Dalla continuità di Stefano Pioli a un mercato mirato. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Io vedo un Milan sulla carta favorito rispetto alle altre. La continuità del lavoro di Pioli sta pagando. Grande lavoro anche della società che sta facendo acquisti importanti e mirati e quindi vedo un futuro importante per il club rossonero". Intanto ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni Moro >>>