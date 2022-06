Milan, Lucas Paquetà richiestissimo: rossoneri che osservano

Gli anni al Milan non sono stati eccellenti per Lucas Paquetà, brasiliano classe 1997 che invece al Lione sembra abbia trovato il proprio ambiente ideale. È uno dei calciatori più importanti della squadra francese e nell'ultima stagione ha fatto davvero bene, tanto da attirare l'attenzione di moltissime grandi squadre in vista del mercato. Piace in particolare a Tottenham e Newcastle, pronti a pagarlo profumatamente.