Milan, Lippi: “Calabria mi sembrava lontano da Maldini e Tassotti, ma…”

Milan, Lippi su Calabria

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale Italiana, ha parlato della crescita di Davide Calabria. Queste le dichiarazioni ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il Milan ha avuto grandi interpreti sulle fasce, da Paolo Maldini a Mauro Tassotti. E Calabria mi sembrava un po’ lontano. Invece sta crescendo alla grande e, nonostante un fisico non prestante, ha corsa, coraggio, generosità. Per non dire senso tattico, visto che è stato schierato anche in mediana. Aspettiamo che cresca”. Lippi ha parlato anche di altri giocatori rossoneri: clicca qui per saperne di più >>>