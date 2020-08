Milan, l’invito ai tifosi a non presentarsi a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan si ritroverà a Milanello lunedì mattina per eseguire i tamponi e comincerà gli allenamenti a partire dalla giornata di martedì. Tuttavia, il club rossonero invita i propri tifosi a non presentarsi al raduno per evitare assembramenti e prevenire ogni possibile contagio da Coronavirus. Non saranno previsti allenamenti o partitelle sul campo esterno, per evitare l’arrivo dei tifosi, né tantomeno bagni di folla o foto dei calciatori coi supporters rossoneri. Quello di quest’anno sarà il primo raduno che verrà ricordato come quello in cui il Covid-19 farà da padrone.

