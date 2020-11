Milan-Lille, Kjaer: “Scudetto? Siamo cresciuti tanto, ma è presto”

Milan-Lille, Kjaer sulle chance scudetto

MILAN LILLE ULTIME NEWS – Oggi pomeriggio a Milanello, il difensore danese Simon Kjaer è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lille. L’ex centrale di Roma e Atalanta ha parlato anche della crescita della squadra e della possibilità che il Milan possa vincere lo scudetto.

“Penso che noi siam cresciuti tanto da quando sono arrivato, sia in fase difensiva che offensiva. E’ stato fino ad oggi un percorso fantastico. Grazie al mister e allo staff per il lavoro che hanno fatto. Siamo cresciuti tanto e abbiamo tanta qualità in ogni ruolo. Questa è una squadra giovane che ha un potenziale enorme, siamo contenti dove siamo, ma guardiamo gara dopo gara”.

RINNOVI DI IBRA E DONNARUMMA: LE ULTIME>>>